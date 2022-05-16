Названы правила хранения лекарств во вскрытой упаковке

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Хранить лекарства во вскрытой упаковке нужно в течение указанного инструкцией срока, так как препараты начинают окисляться, сообщила завотделом готовых лекарственных форм и рецептурно-производственного отдела Любовь Стольникова «Москве 24». Отрезать таблетки от блистера и переливать жидкие лекарства в другие ёмкости не следует, предупредила она.

После вскрытия упаковки на препарат действует кислород, который способен вызывать окисление многих его соединений. Из-за этого срок годности лекарства может значительно сокращаться. Например, мази после вскрытия тюбика обычно хранятся полгода, а глазные и ушные капли — всего три-четыре недели, — сказала Стольникова.

Она также разъяснила, что означают требования к условиям хранения. «При комнатной температуре» — значит от 15 до 25 градусов, прохладное место — от 8 до 15 градусов, холодное — от 2 до 8 градусов. Если же по инструкции хранить нужно в тёмном месте, то лекарство нужно положить в шкаф с непрозрачными дверцами или в тёмный контейнер, так как оно боится солнечных лучей.

Пункт «хранить в сухом месте» означает влажность не выше 60%, то есть хранение не в ванной комнате, не на кухне и не на балконе.

12 мая исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов заявил, что в России нет дефицита лекарств, в том числе импортных. По его словам, зарубежные предприятия осуществляют поставки в рамках заключённых контрактов. Он отметил, что в этом случае задержки возможны лишь из-за нарушения логистических цепочек.