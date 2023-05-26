Названы основные зарубежные конкуренты новейшей снайперской винтовки России Оружейный эксперт Лазарев: винтовка Чувкина может сравниться с европейским оружием

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Посетитель рассматривает полуавтоматическую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ)

Немецкая автоматическая винтовка HK417 и боевая штурмовая винтовка SCAR-H могут сравниться со снайперской винтовкой Чукавина, заявил эксперт по стрелковому оружию Константин Лазарев в разговоре с NEWS.ru. Винтовка Чувкина впервые за 60 лет сменила винтовку Драгунова, используемую в российской армии. По словам Лазарева, перечисленные модели схожи по диаметру ствола.

СВО показала, что дистанции снайперского огня сейчас большие, больший спрос на крупнокалиберное оружие, дальнобойные винтовки. Это уже не 7,62, а импортные калибры .338, .375, .50, 12,7х108 и так далее. Снайперские калибры становятся крупнее и дальнобойней. Из западных аналогов, по концепции [наиболее конкурентными можно считать] HK417, SCAR-H. Это основные аналоги, конкуренты СВЧ, — говорит Лазарев.

Эксперт отмечал, что новое оружие оснащено другой системой крепления ствола и газоотвода, что обеспечивает большую кучность, точность и лучшие баллистические данные.

О первых поставках винтовок Чувкина российскому спецназу на территорию проведения СВО стало известно в сентябре 2022 года. Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) разработана в концерне «Калашников», входящим в Ростех. Под шифром «Жнец» ученые создавали новое поколение оружия, призванного обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.