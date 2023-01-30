Названы основные причины смерти при гриппе Терапевт Константинова: к смерти при гриппе могут привести проблемы с дыханием

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Врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова заявила, что к летальному исходу при гриппе может привести любое из осложнений при неправильном лечении и несвоевременном обращении к врачу. Причиной могут стать, в том числе проблемы с дыханием, отметила она в беседе с URA.RU.

Основные причины: тяжелая дыхательная недостаточность при респираторном дисстресс-синдроме, генерализованная вирусная инфекция, присоединение бактериальной инфекции, обострение тяжелых хронических заболеваний, — рассказала терапевт.

Она уточнила, что при несоблюдении постельного режима инфаркт может случиться через две-три недели после перенесенного гриппа. Большая двигательная активность способствует тому, что вирус быстро распространяется в крови, это приводит к воспалению стенки сосудов, либо к сердечно-сосудистым заболеваниям при частых инфекциях, заключила Константинова.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что переболевший гриппом человек обладает иммунитетом от полугода до полутора лет. При этом эффективным он будет меньше года, отметил специалист. По его словам, как правило, на второй сезон эффективного иммунитета не хватает.