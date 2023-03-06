Названы лучшие способы приготовления картофеля Диетолог Круглова: для сохранения полезных свойств картофель лучше варить в кожуре и не сливать бульон

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Варка картофеля в кожуре сохраняет больше полезных веществ, особенно витамина C, не так устойчивого к прямым солнечным лучам и термообработке, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Эксперт также посоветовала не сливать бульон, так как часть водорастворимых минералов переходит именно туда.

Картофель запеченный, отварной подходит для ежедневного употребления. Если мы добавляем специи, травы, пряности, то получим еще и ряд антиоксидантов. Если картофель готовится в кожуре (запекается или варится), то в нем сохраняется чуть больше витамина C, который не так устойчив к воздействию прямых солнечных лучей и термообработке. Пароварка — сохраняет также больше полезных веществ, если, опять же, не использовать жирные соусы, масло, — отметила Круглова.

По ее словам, жарка тоже не разрушает 100% полезных свойств картофеля, но калорийность блюда повышается, особенно при использовании масла. Диетолог отметила, что часто добавляемые специи усиливают аппетит, что приводит к перееданию.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что включение ряда продуктов в рацион поможет справиться с весенним авитаминозом. По ее словам, восполнить дефицит витамина D поможет печень трески и минтая. Недостаток витамина С можно закрыть с помощью болгарского перца и отвара шиповника, а витамин В можно получить из мяса и цельнозерновых круп.