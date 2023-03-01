Россиянам дали советы по борьбе с весенним авитаминозом Диетолог Соломатина посоветовала есть болгарский перец для восполнения дефицита витамина С

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Включение ряда продуктов в рацион поможет справиться с весенним авитаминозом, рассказала «Радио 1» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, восполнить дефицит витамина D, который из-за нехватки солнца наблюдается у 80% граждан, поможет печень трески и минтая. Недостаток витамина С можно закрыть с помощью болгарского перца, квашеной капусты и отвара шиповника, а витамин В можно получить из мяса и цельнозерновых круп.

Витамин D истощается к весне, потому что солнца нет, такой дефицит есть у более чем 80% граждан. Он содержится в печени трески или минтая <...>. Суточная норма витамина С содержится в половинке болгарского перца, в отваре шиповника его тоже много <...>. Витамин группы В мы всегда получаем из мяса, из цельнозерновых круп, — объяснила Соломатина.

Диетолог уточнила, что зимой у многих возникают проблемы с питанием из-за употребления тяжелой пищи, от которой страдает микрофлора желудка. Эксперт пояснила, что растительные продукты в рационе способствуют размножению полезных бактерий, тогда как тяжелая пища поддерживает вредный микробиом в желудке, что снижает иммунную систему и провоцирует развитие воспалений.

Диетолог Татьяна Мещерякова ранее рассказала, что снижение общего самочувствия, перепады настроения и плохое состояние кожи, волос, ногтей могут указывать на недостаток витаминов в организме. Эксперт отметила, что одним из способов избежать гиповитаминоза является сбалансированное питание. Она предупредила, что нельзя ежедневно самостоятельно принимать витаминные добавки, поскольку это может вызвать нарушение минерального обмена.