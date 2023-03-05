Названы главные полезные свойства картофеля Диетолог Круглова: картофель может конкурировать с крупами по содержанию сложных углеводов

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В картофеле присутствует большое количество сложных углеводов, которые дают энергию человеку, заявила в беседе с NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что по числу углеводов картофель можно сравнить с крупами. Кроме того, корнеплод богат витамином C, калием и пищевыми волокнами, которые полезны для организма, добавила она.

Картофель содержит сложные углеводы. Они для нас источник энергии. Картофель содержит примерно столько же углеводов, сколько крупы. Также картофель содержит витамин C, калий, пищевые волокна, хотя в меньшей степени, чем другие овощи. Это главные полезные свойства. Поэтому определенная польза в нем есть, — подчеркнула специалист.

Круглова предупредила, что картофель гораздо более калориен, чем овощи и фрукты. При этом она уточнила, что его можно потреблять в период похудания, если готовить его без использования жиров и масел. В здоровом рационе он также может присутствовать, отметила диетолог.

Ранее Круглова рассказала, что в постных продуктах часто используются растительные жиры, которые предварительно гидрогенизируют. По ее словам, из-за этого в организм поступают трансжиры, которые не перевариваются и могут навредить здоровью. В первую очередь они приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям.