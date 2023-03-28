Названы два главных витамина для иммунитета Терапевт Чиркова назвала цинк и кверцетин главными витаминами для иммунитета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Такие микроэлементы, как цинк и кверцетин, не у всех на слуху, но играют важную роль в поддержке иммунитета, рассказала в беседе с NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Наряду с витаминами С и D эти элементы включены в протокол профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19.

Цинк называют «элементом красоты». Он участвует в регуляции жирового и углеводного обмена, способствует заживлению ран, нормализации работы нейронов головного мозга. Кроме того, он стимулирует работу иммунной системы, — отметила терапевт.

Кверцетин — это флавоноид, называемый витамином Р. По словам эксперта, он значительно снижает проницаемость капилляров, уменьшает склонность к тромбообразованию и улучшает эластичность эритроцитов. В сочетании с аскорбиновой кислотой его эффект усиливается.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали фрукты, которые необходимо включать в рацион в марте. По словам экспертов, наиболее полезными в начале весны являются ананасы, бананы и яблоки, которые помогают в борьбе со стрессом и сезонной депрессией, способствуют снижению уровня «плохого холестерина», укреплению сосудов и очистке кишечника от токсинов. Кроме того, в рацион следует включить авокадо и гранаты, богатые витаминами E, B, D и С.