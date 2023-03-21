Названы самые полезные продукты в марте В Роспотребнадзоре сообщили, что в марте следует включить в рацион бананы и яблоки

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Наиболее полезными продуктами в марте являются бананы, яблоки и ананас, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на управление Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что эти фрукты следует включить в рацион, поскольку они низкокалорийные, богаты клетчаткой, помогают очищать кишечник от токсинов и регулировать уровень холестерина. Помимо того, в этом месяце следует употреблять плоды граната и авокадо.

В Роспотребнадзоре отметили, что бананы помогают в борьбе со стрессом и сезонной депрессией, а содержащиеся во фрукте фосфор, бета-кармин, кальций и железо снижают уровень «плохого» холестерина в организме. В свою очередь ананас позволяет укрепить стенки сосудов и снизить вязкость крови, однако его лучше не давать детям до семи лет в чистом виде.

По словам специалистов, яблоки помогут поддерживать тонус пищеварительной системы благодаря высокому содержанию пектина и клетчатки. Употребление граната и продуктов его переработки оказывает противовоспалительное, противоопухолевое и гипотензивное воздействие на организм. Эксперты также посоветовали включить в рацион авокадо, поскольку его плоды богаты витаминами E, B, D и С.

Врач-терапевт Ольга Александрова ранее рассказала, что для поддержания своего здоровья весной нужно чаще гулять, соблюдать режим сна и отдыха, а также не злоупотреблять БАДами. Эксперт добавила, что солнечный свет способствует выработке витамина D, который отвечает за уровень серотонина в крови. Она призвала разнообразить свой рацион в этой время года для восполнения недостатка витаминов.