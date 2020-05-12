Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу

Выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма: чем он здоровее, тем иммунитет выше. Об этом заявил доктор медицинских наук Антон Ершов
По мнению учёного, для выработки иммунитета к коронавирусу у человека должно быть минимальное количество хронических заболеваний. В идеале их вообще не должно быть.
Такие люди будут иметь больше всего шансов сгенерировать нормальную иммунную защиту, — цитирует его РИА Новости.
Иммунитет может не выработаться у тех, у кого был иммунодефицит. Кроме того, в зоне риска окажутся те, кто столкнётся с малым количеством вируса.
Как писал NEWS.ru, главный внештатный специалист Минздрава по анестезиологии-реаниматологии Игорь Молчанов назвал в качестве условий для победы над коронавирусной инфекцией в России грамотное управление системой здравоохранения и разделение пациентов. По мнению эксперта, страна столкнётся с ускоренным приростом числа заболевших, но должна справиться с возросшей нагрузкой благодаря развёртыванию госпиталей на открытых площадках.