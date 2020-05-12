Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/bf8545a6-947b-11ea-86d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма: чем он здоровее, тем иммунитет выше. Об этом заявил доктор медицинских наук Антон Ершов

По мнению учёного, для выработки иммунитета к коронавирусу у человека должно быть минимальное количество хронических заболеваний. В идеале их вообще не должно быть.

Такие люди будут иметь больше всего шансов сгенерировать нормальную иммунную защиту, — цитирует его РИА Новости.

Иммунитет может не выработаться у тех, у кого был иммунодефицит. Кроме того, в зоне риска окажутся те, кто столкнётся с малым количеством вируса.

Как писал NEWS.ru, главный внештатный специалист Минздрава по анестезиологии-реаниматологии Игорь Молчанов назвал в качестве условий для победы над коронавирусной инфекцией в России грамотное управление системой здравоохранения и разделение пациентов. По мнению эксперта, страна столкнётся с ускоренным приростом числа заболевших, но должна справиться с возросшей нагрузкой благодаря развёртыванию госпиталей на открытых площадках.