Названо число россиян, нуждающихся в подработке

https://static.news.ru/photo/8894aa22-7fd1-11eb-865b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кризис привёл к тому, что подработку стали искать чаще женщины, а не мужчины, как это обычно происходит.

Дополнительная работа стала особенно актуальна на фоне неблагоприятной экономической ситуации, связанной с пандемией, 20,7% мужчин заявили о готовности заниматься подработкой из-за кризиса, — цитирует РИА Новости исследование платформы для удалёнки Zlaker.

Планы женщин пандемия коронавируса изменила ещё сильнее. Всего за год вторая работа заинтересовала 24,3% опрошенных россиянок.

Около 30% россиян сообщили, что имели подработку и до кризиса. Она была у 36,9% женщин и у 45% мужчин.

Около 12% граждан не прочь подработать, например, перед праздниками или когда нужно серьёзно потратиться.

Только 7,6% женщин полностью хватает денег, и вторая работа им не нужна. У мужчин такая ситуация в 9,2% случаев.

В исследовании участвовало более тысячи респондентов из разных регионов России.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая, актриса и блогер Ксения Бородина посоветовала россиянам, получающим зарплату в 20 тысяч рублей, не обвинять других в своих проблемах, а найти новую работу или подработку и начать уже зарабатывать больше.