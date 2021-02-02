Бородина дала совет россиянам с зарплатой в 20 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/8582303c-657a-11eb-a6cd-96000091f725_660.jpg Ксения Бородина Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая, актриса и блогер Ксения Бородина посоветовала россиянам, получающим зарплату в 20 тысяч рублей, не обвинять других в своих проблемах, а найти новую работу или подработку и начать уже зарабатывать больше.

Если у вас зп 20 тысяч, это не я вам её подбросила. Это вы её для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, — написала Бородина в Instagram.

На эти высказывания Бородину сподвигли заявления хейтеров о том, что ей всё легко даётся. 37-летняя телеведущая им ответила, что постоянно работает и развивается, так как ещё в детстве поставила себе цели и стремится к ним, а не пишет «злые анонимки всем из списка Forbes».

Самая гнилая мысль, не желать жить так же хорошо, как кто-то, а надеяться, что этот кто-то будет жить хуже тебя, — резюмировала своё поучение Бородина.

Не все подписчики Бородиной с ней согласились. Некоторые сочли её высказывания скоропалительными и напыщенными и объяснили, что нередко бывает, что человек «бьётся-бьётся, а никуда не берут» и повышают по службе тоже часто «родственника руководства».

Как писал NEWS.ru, Ксения Бородина рассказала о съёмках нового сезона шоу «Бородина против Бузовой». Это шоу стало в своё время продолжением «Дома-2», где ведущие устраивали «разбор полётов» участникам телестройки. Накануне своего первого рабочего дня в студии Бородина рассказала, какой станет передача. Шоу сменит ракурс, его главной темой станет обсуждение социальных проблем. По сути, это шоу станет дублёром таких же программ, которые выходят на других федеральных каналах и где обсуждают проблемы обычных людей.

Телепроект «Дом-2» существовал на телевидении 16 лет. За это время его «выпускниками» стали многие получившие известность люди. После закрытия телестройки зрители разделились на два лагеря: одни требуют вернуть скандальный проект, другие радуются закрытию «низкопробной» программы «с сексом и мордобоями».