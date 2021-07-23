Названа вероятная причина смерти избитого министра Амурской области

Согласно предварительным данным, министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков скончался в результате отёка мозга. Смертельную травму он мог получить, ударившись головой о бетонный тротуар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

У чиновника обнаружены повреждения в левой височной области и в районе затылка. Какой именно удар привёл к отёку, пока не установлено. Кроме того, следствию предстоит выяснить , как именно Курдюков получил травмы — в результате избиения или же он ударился сам при падении.

Ранее сообщалось, что министр был госпитализирован в Благовещенске с черепно-мозговой травмой. По данным СМИ, он мог пострадать в результате драки с мастером спорта по пауэрлифтингу Алексеем Шкариным. Предполагается, что конфликт между ними произошёл из-за супруги министра.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Спортсмен проходит по нему в качестве свидетеля. Он утверждает, что министра не избивал, тот упал сам.

О смерти Курдюкова сообщил 25 июля глава Амурской области Василий Орлов. Он уточнил, что чиновник скончался накануне вечером.