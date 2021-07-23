Умер избитый в пансионате министр цифрового развития Амурской области
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:04, 25 июля 2021
Фото: gtrkamur.ru
Читайте нас в Google Новости
Умер министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков. Ему было 39 лет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Орлов.
По словам Орлова, глава Минцифры умер вечером 24 июля.
Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано, — написал губернатор.
Ранее сообщалось, что главу Минцифры Амурской области Александра Курдюкова избили в пансионате в Благовещенске. Министр вместе с компанией друзей отдыхали в одном из заведений в гриль-зоне. В 21:00 охранник заведения пошёл на обход и обнаружил Курдюкова избитым.
Министра госпитализировали. Он находился в больнице в состоянии комы.
По информации СМИ, Александр Курдюков подрался с мастером спорта по пауэрлифтингу Алексеем Шкариным.
Александр Курдюков родился в Благовещенске в 1981 году, окончил Амурский государственный университет по специальности «Информационные системы (по областям применения)». С января 2021 года являлся министром цифрового развития и связи Амурской области.