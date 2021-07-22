Стало известно, кто избил амурского главу Минцифры

Глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков подрался на турбазе с мастером спорта по пауэрлифтингу Алексеем Шкариным. Об этом пишет LifeShot.
Уточняется, что во время отдыха спортсмен грубо
Тогда дело дошло до рукоприкладства, однако без вреда для здоровья. И уже позднее женщина обнаружила мужа в бессознательном состоянии. Рядом за столом сидел Шкарин. Что в итоге произошло между мужчинами — пока неизвестно.
На текущий момент министр в коме. Он находится в одной из местных больниц.
Ранее главу Минцифры Амурской области Александра Курдюкова избили в пансионате в Благовещенске. Министр вместе с компанией друзей отдыхали в одном из заведений в гриль-зоне. В 21:00 охранник заведения пошёл на обход и обнаружил Курдюкова избитым.