Стало известно, кто избил амурского главу Минцифры

Глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков подрался на турбазе с мастером спорта по пауэрлифтингу Алексеем Шкариным. Об этом пишет LifeShot.

Уточняется, что во время отдыха спортсмен грубо высказался в адрес супруги министра. Завязалась перепалка, однако мужчин удалось успокоить. Тем не менее, когда компания собиралась уходить, жена чиновника вновь подошла к мужу и его оппоненту и напомнила о неприятной ситуации.

Тогда дело дошло до рукоприкладства, однако без вреда для здоровья. И уже позднее женщина обнаружила мужа в бессознательном состоянии. Рядом за столом сидел Шкарин. Что в итоге произошло между мужчинами — пока неизвестно.

На текущий момент министр в коме. Он находится в одной из местных больниц.

Ранее главу Минцифры Амурской области Александра Курдюкова избили в пансионате в Благовещенске. Министр вместе с компанией друзей отдыхали в одном из заведений в гриль-зоне. В 21:00 охранник заведения пошёл на обход и обнаружил Курдюкова избитым.