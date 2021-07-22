16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Главу Минцифры Амурской области избили в пансионате

08:26, 22 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Главу Минцифры Амурской области Александра Курдюкова избили в пансионате в Благовещенске. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошёл 17 июля. Министр вместе с компанией друзей отдыхали в одном из заведений в гриль-зоне. Уточняется, что они несколько раз продлевали аренду. В 21:00 охранник заведения пошёл на обход и обнаружил Курдюкова избитым.

На место вызвали скорую медицинскую помощь. У главы Минцифры Амурской области диагностировали черепно-мозговую травму, перелом височной кости, ушиб головного мозга. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пока специалисты не выяснили, кто избил министра и по каким причинам.

Ранее сообщалось, что избиение экологического активиста Романа Герасимова, который в Тамбовской области записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, было заказным. Предварительное расследование продолжается.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео