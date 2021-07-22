Главу Минцифры Амурской области избили в пансионате

Главу Минцифры Амурской области Александра Курдюкова избили в пансионате в Благовещенске. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошёл 17 июля. Министр вместе с компанией друзей отдыхали в одном из заведений в гриль-зоне. Уточняется, что они несколько раз продлевали аренду. В 21:00 охранник заведения пошёл на обход и обнаружил Курдюкова избитым.

На место вызвали скорую медицинскую помощь. У главы Минцифры Амурской области диагностировали черепно-мозговую травму, перелом височной кости, ушиб головного мозга. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пока специалисты не выяснили, кто избил министра и по каким причинам.

Ранее сообщалось, что избиение экологического активиста Романа Герасимова, который в Тамбовской области записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, было заказным. Предварительное расследование продолжается.