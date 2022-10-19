Раскрыта средняя стоимость отдыха в России в ноябрьские праздники Член РСТ Уманский: средняя стоимость отдыха в ноябрьские праздники составит 15 тысяч рублей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сочи и другие города Краснодарского края остаются самым востребованным внутрироссийским направлением отдыха в ноябрьские праздники, также пользуются спросом Подмосковье и Ленинградская область, заявил NEWS.ru исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии и гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский. По его словам, средняя цена отдыха с 4 по 6 ноября внутри РФ составит от 15 тысяч рублей на человека.

В этот период погода уже не самая радужная, поэтому на ноябрьские праздники особым спросом пользуются отели с развитой зимней инфраструктурой, имеющие крытые бассейны и зоны СПА. На три выходных на семью из трех человек, а именно двое взрослых и ребенок, средняя цена будет от 15 тысяч рублей на человека, — отметил Уманский.

Эксперт отметил, что в новогодние праздники будут пользоваться спросом горнолыжные курорты, в частности Красная Поляна, также россияне проявляют интерес к зимнему отдыху в Подмосковье, однако в целом пока наблюдается некоторый спад активности бронирований по сравнению с прошлым годом.

Мы думаем, что увеличение числа продаж будет в ноябре, из-за последних событий было снижено число бронирований. Суперликвидные направления, например Красная Поляна, бронируются сейчас. Цены на отдых будут на 20–30% выше к Новому году, — подчеркнул Уманский.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что самыми востребованными зарубежными направлениями отдыха среди россиян на ноябрьские праздники стали ОАЭ, Турция и Египет. По его словам, за счет прямого авиасообщения и увеличения числа рейсов туристический поток из России нарастила Шри-Ланка, Мальдивы остаются популярным местом семейного отдыха.