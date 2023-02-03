Названа смертельная опасность личи Диетолог Мухина назвала снижение глюкозы главной опасностью употребления личи

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Экзотический фрукт личи может оказаться смертельно опасен снижением уровня глюкозы в крови из-за содержания гипоглицина А, предупредила врач-диетолог Марият Мухина. В беседе со «Словом и Делом» специалист отметила, что особенно опасно употреблять незрелые фрукты, так как в них содержится большое количество этого вещества.

Личи содержит гипоглицин А — это вещество, которое вызывает гипогликемию. То есть личи снижает уровень глюкозы в крови не за счет улучшения работы печени, поджелудочной железы, а именно за счет этого вещества. Его очень много в незрелых плодах. Употребление незрелых плодов личи может обернуться смертельным исходом, — объяснила Мухина.

Диетолог уточнила, что злоупотреблять личи не стоит, но в небольших количествах фрукт может оказаться очень полезен для организма. В 100 гр личи содержится почти полная суточная доза витамина С, витамин B, магний, кальций, клетчатка и даже немного белка.

Мухина объяснила, что, выбирая личи, нужно обращать внимание на цвет. Дозревший фрукт имеет красную, оранжевую или ярко-малиновую кожицу, а при надавливании на плод вытекает сок с цветочным ароматом.

Педиатр Дарья Башкутова ранее порекомендовала включить в детский рацион цитрусовые и яблоки. В яблоках содержится пектин, а в цитрусовых — большое количество витамина С. По словам специалиста, употреблять фрукты лучше с утра или за полчаса до обеда.