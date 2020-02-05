https://static.news.ru/photo/fa1e3c50-4821-11ea-8cbf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Бульба Фото: kino-teatr.ru

Брат актёра сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрия Бульбы назвал причину его смерти.

По словам мужчины, его брат скончался из-за проблем с сердцем, при этом Дмитрий Бульба не жаловался на здоровье. В последние годы он предпочитал играть в театре вместо съемок в сериалах, сообщают «Невские новости».

Дмитрий Бульба умер 4 февраля в Петербурге в возрасте 53 лет. Актёр был известен по ролям в сериалах «Ментовские войны», «Дорожный патруль» и «Невский». В театре он прославился в роли Свидригайлова в постановке «Преступление и наказание» Григория Козлова.

Ранее NEWS.ru писал о смерти актёра театра и кино Виталия Жигалина. Он скончался после продолжительной болезни. Жигалин играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны».