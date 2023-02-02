Названа опасная причина хруста костей Ортопед Субботин назвал артрит опасной причиной хруста костей

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Самой опасной причиной, из-за которой возникает хруст костей, является артрит, предупредил травматолог-ортопед Николай Субботин. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что артрит напрямую связан с воспалением в суставах и требует лечения. Из-за болезни нарушается механика движения сустава и повреждаются хрящи, из-за чего и возникает хруст.

Артриты могут быть ревматоидные, связанные с аутоиммунными заболеваниями, инфекционные или вызванные нарушением обменных процессов, в частности — подагрой и похожими заболевания, когда в суставе, на суставной поверхности или на хряще, происходит отложение солей мочевой кислоты, что приводит к нарушению механики движения сустава и повреждению хряща. Это все тоже может вызывать хруст, — объяснил врач.

Ортопед пояснил, что иногда хруст не вызван заболеванием или патологией, а является нормальной реакцией организма: хруст в суставах может быть вызван лопанием растворенных газов синовиальной жидкости. Частой причиной также является гипертрофия или увеличение в размерах складки внутренней оболочки сустава, которая продуцирует синовиальную жидкость. По словам специалиста, лечение потребуется только если хруст сопровождается постоянными болями в одном и том же месте.

Самая распространенная история, связанная с хрустом суставов — это артроз. Хруст может появляться в следствие повреждения суставного хряща. <...> В зависимости от стадии повреждения хряща, вызывать этот хруст может не только звук, но и болевые ощущения, — назвал еще одну причину врач.

Ортопед рассказал, что суставы также могут прощелкиваться из-за воспаления сухожилий. В таком случае хруст будет сопровождаться болью при пальпации и движении. Субботин также отметил, что суставы могут щелкать из-за гипермобильности. Это изменение является наследственным и подразумевает изменение соединительной ткани, из-за чего происходит излишняя растяжимость.

Если боли при хрусте не возникает, то не стоит волноваться, отметил специалист. Но, если же щелканье суставов сопровождается неприятными ощущениями, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Иммунолог Екатерина Лагутина ранее предупредила о возможности возникновения ювенильного ревматоидного артрита у детей до 16 лет. По словам врача, болезнь суставов может привести к поражению глаз и амилоидозу внутренних органов.