Названа новая опасность вируса гриппа Иммунолог Крючков заявил, что в 2024 году грипп рискует принять пандемическую форму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммунолог Николай Крючков заявил, что в 2024 году вирус гриппа может принять пандемическую форму, как это было больше 10 лет назад, передает URA.RU. Эксперт отметил, что это может произойти осенью следующего года. Он при этом предположил, что вирус гриппа не будет более опасным, чем коронавирус. Он отметил, что COVID-19 останется на первом месте по смертности.

Сомневаюсь, что это будет в нынешнем году, но будет пандемия гриппа. Например, с осени следующего года возникнет пандемическая форма гриппа, и это как минимум на один полный сезон будет история. Может быть хуже, чем это было в 2009 и 2010 годах. Это может быть осенью в 2024 году, — рассказал Крючков.

Специалист также указал на то, что в следующем году у коронавируса может появиться более патогенный штамм.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.