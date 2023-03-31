Названа доля россиян, довольных работой Путина ФОМ: 82% россиян довольны работой Путина на посту президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян (82%) считают, что Владимир Путин хорошо справляется с работой на посту президента РФ, как показали результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Противоположное мнение высказали 9% опрошенных, еще столько же затруднились с ответом.

Доверие к Путину испытывают 80% опрошенных, как показали результаты опроса. 12% сообщили, что скорее не доверяют Путину. Еще 8% затруднились с ответом.

Исследование «ФОМнибус» проводилось 24-26 марта путем опроса 1,5 тысячи россиян от 18 лет, проживающих в 104 населенных пунктах 53 регионов РФ.

Ранее ФОМ обнародовал результаты опроса, проведенного 17-19 февраля, согласно которым о доверии Путину заявили 78% опрошенных, 14% признались в обратном, 8% затруднились с ответом. Работу Путина на посту президента положительно оценивал 81% россиян, противоположное мнение высказали 10%, затруднились 9%.

По данным опроса ВЦИОМ, опубликованным 24 марта, о доверии Путину заявили 79,3% россиян. Работу главы государства положительно оценивали 77% опрошенных.