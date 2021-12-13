Названа дата рассмотрения законопроекта о QR-кодах в общественных местах

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах на заседании в четверг, 16 декабря, приводит ТАСС слова первого вице-спикера Александра Жукова. Ранее с рассмотрения в нижней палате сняли проект о введении цифровых пропусков для проезда на железнодорожном и авиатранспорте, так как он требует доработки.

В четверг в первом чтении будет рассмотрен законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, или о санитарных пропусках, как его сегодня называли, — сказал Жуков.

Согласно законопроекту, в случае принятия нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В правительстве ранее сообщили, что нововведения не затронут аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Telegram-канале, что либерал-демократы пока не будут голосовать за законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Также о своём отказе поддержать документ в первом чтении заявили фракция «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ. В «Единой России» подчеркнули, что одобрят документ при условии его глубокой доработки.

Ранее в Кремле сравнили рассмотрение законопроекта о QR-кодах с попыткой пройти между мифичеcкими чудовищами Сциллой и Харибдой. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, законопроект технологически и логистически очень сложный, он требует скрупулёзной экспертной проработки, которая будет продолжаться.

Ранее Совет Думы официально снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. С инициативой выступил комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта — о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.