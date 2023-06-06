Названа частая ошибка девушек по уходу за волосами летом Трихолог Нагайцева посоветовала девушкам не собирать волосы в тугие пучки летом

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Распространенная ошибка девушек по уходу за волосами летом — их желание собрать волосы в тугие пучки, но этого ни в коим случае не стоит делать, заявила NEWS.ru трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, сильное натяжение приводит к повреждению работы волосяных фолликулов и выпадению волос.

Девушки собирают волосы в тугие пучки, но этого делать не надо. Натяжение приводит к повреждению работы волосяных фолликул и, как следствие, к выпадению [волос], — сказала Нагайцева.

Для здоровья волос специалист посоветовала девушкам использовать шелковые резинки или крабы без сильного натяжения. Мужчинам в летнее время года трихолог рекомендовала носить короткие стрижки.

Ранее Нагайцева рассказала, что летом во время ухода за волосами на первый план выходит гигиена, мыть голову нужно по мере загрязнения и по мере необходимости. Трихолог посоветовала добавить к основному шампуню ежедневное средство для мытья волос, носить головные уборы и обязательно промывать волосы после морской воды. Как отметила специалист, летом головные уборы уберегут кожу от солнечных ожогов, так как любой ожог части головы может привести к повреждению в работе волосяных фолликулов и, как следствие, к выпадению волос.