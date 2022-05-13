Назван способ сделать кофе максимально полезным Диетолог Нефедова рассказала, как сделать кофе максимально полезным

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Врач-диетолог Наталья Нефедова заявила, что кофе лучше пить не ранее, чем через полчаса после еды, так как это не нарушит процесс усвоения макро- и микроэлементов, которые содержатся в пище. Эксперт отметила, что кофе содержит множество веществ, которые либо агрегируют металлы, либо выводят из организма полезные микроэлементы. По этой причине она посоветовала пить кофе с молоком, пишет радио Sputnik.

Если постоянно запивать еду кофе, вы будете получать меньше цинка, железа, магния. Кофе может выводить из организма кальций, поэтому лучше подождать минут 30 после еды и пить кофе с молоком, — рассказала Нефедова.

Она при этом предупредила, что молоко в кофе повышает калорийность напитка, поэтому лучше употреблять в качестве перекуса.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что синдром раздражённого кишечника может быть одним из симптомов развития у человека опухоли. Эксперт отметил, что подобные симптомы являются признаком более серьёзных заболеваний. Он добавил, что человек ни в коем случае не должен заниматься самолечением в подобных случаях. Он порекомендовал при первом проявлении дискомфорта обратиться к врачу-гастроэнтерологу.