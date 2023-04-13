Назван секретный ингредиент, делающий человека добряком Профессор Баранова посоветовала добавить в рацион уксусную кислоту

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Уксусная кислота в ежедневном рационе поможет человеку снизить уровень раздражения, так как она будет подкармливать бактерии, плохо влияющие на внутреннее состояние человека, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. В разговоре с aif.ru эксперт отметила, что стать добрее можно, добавив в меню овощной салат, который заправляется уксусом и оливковым маслом.

Достаточно включить в свое ежедневное меню салаты из свежих овощей, которые заправляются смесью оливкового масла и уксуса. Это основной компонент всем известной средиземноморской диеты. <...> И мы получаем хорошего, доброго человека, не голодного и не сердитого, — пояснила профессор.

По словам Барановой, о пользе уксусной кислоты для настроения свидетельствуют исследования ученых-биологов из Гарварда под руководством Адама Розенталя. Он доказал, что в организме человека есть голодные бактерии, которые выделяют вредные токсины, влияющие на общее самочувствие и вызывающие беспричинное раздражение. В процессе исследования ученый начал их подкармливать при помощи ацетата, то есть уксусной кислоты, и выяснил, что они перестают выделять вещества, которые неблагоприятно сказываются на человеке. Баранова уточнила, что ацетат обеспечивает связь между кишечником и мозгом.

Диетолог Ольга Сазонова ранее посоветовала включать в рацион достаточное количество продуктов с животным белком, чтобы избежать дефицита коллагена. По ее словам, коллаген является основой соединительной ткани человеческого организма, обеспечивая ее прочность и эластичность.