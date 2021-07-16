Назван регион России, где сильнее всего падает продолжительность жизни

Росстат назвал регион РФ, где сильнее всего упала ожидаемая продолжительность жизни. Им стала Чеченская Республика, говорится на сайте ведомства. По информации службы, показатель снизился во всех субъектах России. В среднем за 2020-й он опустился на 1,8 года — до 71,54 года. В Чечне потери составили 3,8 года (5%).

В Ненецком автономном округе продолжительность жизни упала на 2,8 года (3,7%), в Липецкой области — на 2,8 года (3,7%), в Дагестане — на 2,7 года (3,4%). Исключением стал Севастополь: там продолжительность жизни выросла на 0,05 года.

Среди регионов-«долгожителей» лидерами стали Ингушетия (почти 81,5 года), далее идёт Дагестан (76,4 года) и Москва (76,2 года). Разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами составляла около 10 лет (76,4 против 66,5 года) и осталась одной из наивысших в мире.

По информации Минздрава, в 2019-м в РФ показатель достиг исторического максимума — 73,4 года. В немалой степени это связывают со снижением смертности в трудоспособном возрасте — на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин. В апреле 2021-го президент России Владимир Путин заявил, что увеличение средней продолжительности жизни граждан до 78 лет станет стратегическим направлением деятельности властей.

Ранее сообщалось, что главный геронтолог Санкт-Петербурга Владимир Хавинсон считает, что на продолжительность жизни влияет только 30% генетики, а 50% зависит от образа жизни человека и его привычек. Специалист назвал пять золотых правил, которых следует придерживаться, чтобы надолго сохранить молодость. В первую очередь необходимо соблюдать режим дня. Днём работать, ночью спать — особенно с 12 до 3 ночи, именно в это время вырабатывается мелатонин, который регулирует всю эндокринную систему.