Назван напиток, улучшающий память Диетолог Королева назвала кофе напитком, улучшающим память

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Употребление кофе помогает поддерживать мозговую деятельность и благоприятно влияет на память, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. В разговоре с «Москвой 24» она подчеркнула, что это связано с усилением кровообращения и улучшением микроциркуляции.

За счет усиления кровообращения и улучшения микроциркуляции кофе помогает поддерживать когнитивную функцию на хорошем уровне и улучшает память, — пояснила диетолог.

По словам специалиста, достаточно выпивать одну-две чашки кофе в день между приемами пищи. Она посоветовала не увлекаться напитком, так как он нарушает процесс усвоения магния, кальция, железа и цинка. Эти минералы необходимы человеческому организму для поддержания здоровья и укрепления иммунитета. Кроме того, кофе противопоказан при гипертонии и нарушении сердечных ритмов. Напиток может вызвать повышение артериального давления и усугубить проблемы с сердцем, заключила специалист.

Эндокринолог Анна Гончарова ранее рассказала, что кофе и шоколад в умеренном количестве подходят в качестве перекуса. По ее словам, при полноценном питании эти продукты положительно влияют на настроение и не навредят фигуре, если употреблять их в умеренном количестве.