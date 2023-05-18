Назван напиток, который можно пить перед сном Диетолог Арзамасцев посоветовал пить перед сном кефир

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Перед сном можно пить кефир, так как этот напиток легко усваивается и не нагружает желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), посоветовал врач-диетолог Евгений Арзамасцев. В разговоре с «Москвой 24» специалист пояснил, что это связано с отсутствием в кефире клетчатки, при этом напиток богат белками, жирами и углеводами.

В кефире не содержится клетчатка. То есть он не заставляет сильно работать желудок и кишечник. Ночью желудочно-кишечному тракту тоже нужно отдыхать. Поэтому кефир перед сном пить разрешено, — уточнил нутрициолог.

По словам диетолога, кефир также может помочь, если человек не может уснуть из-за желания есть. Арзамасцев рассказал, что напрямую на сон напиток не повлияет, но в случае сильного голода притупит неприятные ощущения, что поможет быстрее заснуть. Врач порекомендовал выбирать однопроцентный кефир, так как в нем содержится меньше калорий и жира.

Диетолог Мария Волынкина ранее посоветовала не пить кофейные напитки сразу после тренировки. По ее словам, после занятий необходимо дать организму время на восстановление. Она уточнила, что кофе после физической активности может оказать сильную нагрузку на сердце. Волынкина отметила, что после тренировки не рекомендуется принимать пищу в первые 30–40 минут.