Назван экстремальный способ добраться до курортов Крыма Глава Союза пассажиров Янков: добираться в Крым через Херсонскую и Запорожскую области опасно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сегодняшний день появилась возможность поехать на курорты Крыма через Херсонскую и Запорожскую области, но сейчас это опасно, заявил председатель Союза пассажиров Кирилл Янков в эфире радио Sputnik. По его словам, такой способ подойдет скорее экстремальным путешественникам.

Теперь можно проехать на автомобиле или на поезде через районы Херсонской или Запорожской областей. Я бы пока такой путь не советовал никому. Этот путь открыт только для экстремалов, — полагает Янков.

Он предложил более безопасные способы добраться до полуострова. Живущим в Москве и других городах европейской части России эксперт предложил поехать на автомобиле через Крымский мост. С Урала, из Сибири и Дальнего Востока он посоветовал добираться самолетом до Сочи, а затем поездом до Крыма.

Ранее Росавиация вновь продлила режим запрета полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части страны. Мера будет действовать до 12 июля. Ограничения касаются аэропортов 11 городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпании используют альтернативные маршруты, задействовав терминалы Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.