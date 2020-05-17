Наёмный медперсонал больницы в Коммунарке получил выплаты

https://static.news.ru/photo/00de9664-9563-11ea-a6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Персонал 40-й столичной больницы в Коммунарке, работающий по договору в «красной зоне», получил положенные выплаты, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Все обязательства в рамках новых договорных отношений с подрядной организацией ООО «Арни», как и было сказано ранее, со стороны ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) выполнены в полном объёме, — говорится на официальном сайте ведомства.

Денежные средства с учётом федеральных и городских доплат были переведены ещё 13 мая. Генеральный директор компании «Арни» Пётр Нелепа подтвердил, что врачи и другие сотрудники уже получили выплаты.

Ранее правительство РФ выделило очередной транш на сумму более 22,4 млрд рублей регионам на выплаты медицинским работникам, которые сражаются с коронавирусом. Субъекты обязаны совершить выплаты за май.

Как писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения Ульяновской области сообщило о нескольких нарушениях в начислении выплат медицинским работникам за апрель 2020 года.