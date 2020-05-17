Наёмный медперсонал больницы в Коммунарке получил выплаты

Персонал 40-й столичной больницы в Коммунарке, работающий по договору в «красной зоне», получил положенные выплаты, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
Все обязательства в рамках новых договорных отношений с подрядной организацией ООО «Арни», как и было сказано ранее, со стороны ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) выполнены в полном объёме, — говорится на официальном сайте ведомства.
Денежные средства с учётом федеральных и городских доплат были переведены ещё 13 мая. Генеральный директор компании «Арни» Пётр Нелепа подтвердил, что врачи и другие сотрудники уже получили выплаты.
Ранее правительство РФ выделило очередной транш на сумму более 22,4 млрд рублей регионам на выплаты медицинским работникам, которые сражаются с коронавирусом. Субъекты обязаны совершить выплаты за май.
Как писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения Ульяновской области сообщило о нескольких нарушениях в начислении выплат медицинским работникам за апрель 2020 года.
Добавьте наши новости в избранные источники