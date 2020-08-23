Навального в Берлине начали охранять как «гостя канцлера»

https://static.news.ru/photo/a90b3290-e52a-11ea-88fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Политик Алексей Навальный, который находится на лечении в клинике Charite в Берлине, был доставлен в Германию в статусе «гостя канцлера».

Как сообщает телеканал ZDF со ссылкой на МВД ФРГ, такой статус позволяет обеспечивать Навальному круглосуточную полицейскую охрану.

То, что он не является представителем госвластей, здесь не играет никакой роли, — сказал руководитель бюро ZDF в Берлине Тео Коль.

ТАСС передаёт, что у больницы дежурят три фургона полиции. Около двух десятков журналистов продолжают находиться у входа в здание.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта Томск — Москва. Он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолёт экстренно приземлился в Омске. Врачи больницы скорой медицинской помощи № 1 поместили политика в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Позже медики установили диагноз и сообщили его жене Юлии и брату.

Супруга политика написала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выпустить Навального на лечение в ФРГ. Когда его состояние стабилизировалось, омские медики дали согласие на транспортировку. За ним прилетел спецсамолёт из Германии.

Как ранее писал NEWS.ru, фонд бизнесмена и филантропа Бориса Зимина оплатил транспортировку Алексея Навального в немецкую клинику Charite. Об этом сообщил соратник оппозиционера Леонид Волков.