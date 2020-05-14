«Наташа и коты»: Высоцкая рассказала, как борется с тревогой на карантине

https://static.news.ru/photo/ef3b7416-9663-11ea-a3bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба фестиваля «Вслух»

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая призналась что тоже испытывает приступы страха и паники во время самоизоляции и пытается бороться с ними при помощи юмора.

На карантине телеведущая иногда испытывает психологические трудности из-за неопределённости, когда не радуют уже ни кулинарные эксперименты, ни встречи с друзьями в онлайне, рассказала она в YouTube-шоу «Мне это нравится».

Бывают моменты, когда пытаешься включить чувство юмора и обмениваешься с друзьями-подружками смешными картинками про Наташу и котов или всеми этими шутками о том, как мы будем выкатываться из карантина, — поделилась Высоцкая.

Также она упомянула, что за время самоизоляции немного поправилась, хотя держит пищевые паузы и занимается спортом. По мнению актрисы, это связано с замедлением метаболизма на карантине. Чтобы мотивировать себя сохранить форму, Высоцкая примеривает наряды, в которых планирует оказаться на улице через месяц.

Как писал NEWS.ru ранее, Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России советует быть внимательными при выборе психолога, необходимость в обращении к которому может возникнуть из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений и прочих трудностей. В ведомстве рекомендуют избегать специалистов, гарантирующих мгновенный результат.