«Нашампурил машины»: военкор об уничтожении украинцем двух Leopard Военкор Сладков рассказал, как танкист ВСУ по ошибке подстрелил два своих танка Leopard

Фото: МО Украины

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канал рассказал, как сутки назад во время движения колонны танков Leopard ВСУ, один из украинских танкистов непроизвольно выстрелил. При этом 120-мм снаряд уничтожил впереди идущий танк и повредил еще один. Минобороны не комментирует это сообщение.

У них один клоун на Леопарде, когда шли в колонне, нажал видимо что-то не то и нашампурил две машины, которые шли перед ним! ... (уничтожил) с главного калибра!!!, — приводит военкор слова офицера-очевидца.

Минобороны РФ сообщало, что 5 июня российские войска отбили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив свыше 1500 украинских военных и 28 танков, в том числе восемь немецких Leopard и три французских AMX-10RC, а также 109 боевых бронированных машин.

По данным Минобороны РФ, утром 4 июня при попытке крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении украинские войска ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других частей и подразделений. Всего со стороны противника было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона, сообщало МО РФ.