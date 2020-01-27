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Врач-нарколог, доктор медицинских наук Владимир Нужный рассказал об особенностях воздействия алкоголя на женский организм.

В беседе с АиФ специалист отметил , что чувствительность женщин к алкоголю примерно в 1,5 раза выше, чем у мужчин, а активность расщепляющих спиртосодержащие продукты ферментов — на 20% ниже. Также Нужный напомнил, что алкоголь является липотропным соединением, легко растворяемым в жире, а в женском организме больше жировой ткани. Все эти причины в комплексе приводят к тому, что опьянение у женщин наступает быстрее и протекает тяжелее и дольше.

Нарколог отметил, что зафиксированное в последние годы снижение потребления спиртного в РФ является заслугой мужчин, которые стали выпивать заметно меньше. Женщины при этом сохранили прежние объёмы употребления алкоголя.

Ранее, как передавал NEWS.ru, главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предложил отправлять на принудительное лечение граждан, которые в пьяном виде регулярно совершают правонарушения. Профилактические и реабилитационные мероприятия в отношении таких лиц должны продолжаться в течение не менее двух лет.