Врач-нарколог, доктор медицинских наук Владимир Нужный рассказал об особенностях воздействия алкоголя на женский организм.
В беседе с АиФ специалист
Нарколог отметил, что зафиксированное в последние годы снижение потребления спиртного в РФ является заслугой мужчин, которые стали выпивать заметно меньше. Женщины при этом сохранили прежние объёмы употребления алкоголя.
Ранее, как передавал NEWS.ru, главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предложил отправлять на принудительное лечение граждан, которые в пьяном виде регулярно совершают правонарушения. Профилактические и реабилитационные мероприятия в отношении таких лиц должны продолжаться в течение не менее двух лет.
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