https://static.news.ru/photo/a72e8f34-3f40-11ea-93f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждан, которые в пьяном виде регулярно совершают правонарушения, необходимо решением суда отправлять на принудительное лечение. Профилактические и реабилитационные мероприятия должны продолжаться в течение не менее двух лет. С таким заявлением выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Таким образом специалист поддержал соответствующую инициативу наркологического сообщества, которое много лет настаивает, в частности, на том, чтобы все без исключения пьяные водители отправлялись на обследования.

По словам психиатра, подобные меры действуют в отношении тех, кто принимает наркотики. На алкоголь данные действия пока не вполне распространяются. А ведь тот, кто употребляет спиртное в обществе или за рулём, отметил Брюн, уже нарушает правила поведения.

Все, кто хронически злоупотребляет и имеет административные или уголовные правонарушения, должны в обязательном порядке проходить профилактические лечебные и реабилитационные мероприятия. Мы поддерживаем эту инициативу и считаем, что это хорошая мера, — приводит ТАСС слова Брюна.

Также нарколог подчеркнул, что для пациентов с диагнозом «алкогольная зависимость» наблюдение должно составлять не менее двух лет, а для автомобилистов — на время лишения водительских прав.

Как ранее писал NEWS.ru, россиян необходимо обучать безопасному потреблению спиртных напитков. С таким предложением выступил главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.