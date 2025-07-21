Нарезала капусту — и в духовку! Запеканка, от которой балдеет вся семья!

Нарезала капусту — и в духовку! Запеканка, от которой балдеет вся семья!

Запеканка с капустой и фаршем: вкусно, сытно и по-домашнему уютно! Эта запеканка — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто любит простые, но очень вкусные блюда. Капуста делает её сочной, фарш добавляет сытности, а золотистая сырная корочка довершает картину. Идеальный вариант для бюджетного, но по-настоящему вкусного ужина!

Капусту (500 г) мелко шинкуем, слегка солим и мнём руками, чтобы она стала мягче. Лук (1 шт.) режем кубиками и обжариваем на растительном масле до прозрачности, добавляем фарш (300 г) и обжариваем до готовности, приправив солью, перцем и любимыми специями.

В глубокой миске смешиваем капусту с фаршем, добавляем 2 яйца, 3 ст. л. сметаны и немного зелени. Если масса кажется суховатой, можно влить пару ложек молока или воды. Выкладываем всё в смазанную маслом форму, разравниваем и посыпаем тёртым сыром (100–150 г).

Запекаем в разогретой до 180°C духовке 30–40 минут до румяной корочки. Подаём горячей, со сметаной или свежими овощами. Эта запеканка хороша и сама по себе, и как гарнир: вкусно, просто и очень по-домашнему!

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