Налоговый эксперт рассказала о малоизвестных социальных выплатах Налоговый эксперт Смирнова: родителям первоклассников положены льготы от работодателей

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Работники организаций зачастую не знают о своем праве на получение дополнительных льгот, в то время как некоторые категории граждан могут претендовать на малоизвестные выплаты от работодателей, рассказала в беседе с «МК в Ленобласти» член экспертного совета по предпринимательству молодежного парламента при Госдуме Ирина Смирнова. Так, по ее словам, в ряде случаев социальные выплаты положены родителям первоклассников и пенсионерам.

Эксперт по налоговым рискам отметила, что размер выплат для родителей первоклассников работодатель устанавливает добровольно. Чтобы оформить такое пособие, нужно обратиться к руководству с заявлением, предварительно уточнив в отделе кадров или бухгалтерии, участвует ли организация в программе соцподдержки.

Если работодатель не стал участником программы, то рассчитывать на бонусы не стоит, — уточнила Смирнова.

Кроме того, социальная поддержка от работодателей положена и пенсионерам. Пожилые сотрудники имеют право на возмещение стоимости проезда к месту отдыха внутри России и обратно при покупке билетов у компаний, субсидированных государством. Программа соцподдержки работников также предусматривает выплаты на рождение ребенка, выход на пенсию и за длительный стаж работы на предприятии.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года длительность трудовой недели у россиян составила 38 часов 30 минут. Это рекордный показатель с 2010 года. При этом в 2022 году россияне в среднем трудились 38 часов 14 минут в неделю, а в 2021-м — чуть менее 38 часов.