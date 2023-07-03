В России рекордно выросла продолжительность рабочей недели РБК: продолжительность рабочей недели в РФ выросла до рекордных 38,5 часа

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В первом квартале 2023 года длительность трудовой недели у россиян составила 38 часов 30 минут. Это рекордный показатель с 2010 года. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенное на основе данных Росстата.

По имеющимся данным, в январе — марте 2023 года 89,8% россиян работали от 31 до 40 часов в неделю. При этом перерабатывали — трудились более 40 часов — 4,3% населения, а показатель меньше 31 часа зафиксировали у 3,9% граждан.

При этом в 2022 году россияне в среднем трудились 38 часов 14 минут в неделю, а в 2021 — чуть менее 38 часов. Наименьшие показатели были получены в разгар пандемии во втором квартале 2020 года — тогда рабочая неделя в среднем составила 31 час 37 минут.

Эксперты отмечают, что рост рабочих часов в первую очередь связан с экономической вовлеченностью женщин. Так, в первом квартале текущего года мужчины работали 39 часов 21 минуту в неделю, а женщины — 37 часов 36 минут. Однако в тот же период годом ранее продолжительность рабочей недели у женщин выросла на 27 минут, в то время, как у мужчин — только на 4 минуты.

В Росстате добавили, что рост длительности рабочей недели произошел в том числе из-за роста нагрузки на предприятия в ряде отраслей, где были вынуждены перейти на двух- и трехсменный график работы.

Ранее в Росстате объявили, что реальные зарплаты в России в апреле текущего года выросли на 10,4% в годовом выражении. В марте этот показатель составил 2,7%. Эксперты обуславливают подобный рост эффектом низкой базы минувшего года, когда в апреле 2022-го реальные зарплаты снижались на 7,2% в связи со скачком инфляции. Реальной заработной платой называют среднюю начисленную зарплату, скорректированную на уровень инфляции.