Налет БПЛА на Москву, «Грады» под Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 26 августа ВСУ попытались совершить налет на Москву с помощью беспилотников

Фото: МО Украины

ВС России в ночь на 26 августа пресекли попытку террористической атаки БПЛА на Москву и Подмосковье, заявили в Минобороны РФ. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» кассетными боеприпасами два поселка в Валуйском округе. Минобороны РФ информацию не комментировало. Подробности отражения налета БПЛА и попыток ВСУ атаковать территорию РФ — в материале NEWS.ru.

Как населенные пункты ВСУ обстреляли под Белгородом

ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» кассетными боеприпасами поселки Уразово и Соболевка Валуйского округа Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале Гладков. По его словам, пострадали четыре человека: трое мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения.

«ВСУ обстреляли снарядами „Града“ поселок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина», — подчеркнул Гладков.

Позже Гладков уточнил, что количество пострадавших увеличилось до шести человек. По его словам, состояние одного мирного жителя крайне тяжелое — у него осколочные ранения поясницы и повреждения внутренних органов.

«Еще одна женщина с осколочным ранением правого глаза переведена на лечение в больницу города Белгорода, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще 4 пострадавшим госпитализация не требуется, осколочные раны обработаны и жители отправлены домой на амбулаторное лечение», — добавил Гладков.

Он подчеркнул, что повреждения получили 16 домовладений, два предприятия, один соцобъект, один спортивный объект и четыре автомобиля.

Фото: МО Украины

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Кроме того, ВСУ 26 августа предприняли новую попытку нанести удар по инфраструктуре в Белгородской области. По данным Министерства обороны России, для этого Украина задействовала беспилотник самолетного типа. Аппарат удалось перехватить над территорией Шебекинского района.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа в районе села Купино. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметил в Telegram-канале Гладков.

Сколько БПЛА ВСУ пытались атаковать Москву

Российские военные в ночь на 26 августа пресекли попытку террористической атаки беспилотника на Москву и Подмосковье, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что средствам ПВО удалось сбить БПЛА самолетного типа, предназначавшийся для удара по объектам на территории столичного региона.

«26 августа около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том. что российские силы ПВО в ночь на 26 августа уничтожили беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к столице России. По словам градоначальника, аппарат был сбит в Истринском районе Подмосковья. По имеющимся данным, никто не пострадал, разрушения не зафиксированы, на месте происшествия работают экстренные службы.

Чуть раньше стало известно, что во всех московских аэропортах объявлен план «Ковер». Подобный режим подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Его объявляют при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта.

Фото: МО Украины

Как долго действовал план «Ковер» в Москве

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево возобновили работу после ввода ограничений на полеты, сообщило ТАСС со ссылкой на авиационные службы утром 26 августа. Задержки рейсов начались примерно с 01:00 26 августа.

«Аэропорт Внуково возобновил свою работу — осуществляются вылеты и прилеты», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что из воздушной гавани вылетели два самолета в Даламан и Анталью. О начале работы Шереметьево и Домодедово стало известно около 04:00, во Внуково полеты возобновились на полчаса позднее.

Глава Истры опубликовала фото сбитого над Мособластью дрона

Глава городского округа Истра (Подмосковье) Татьяна Витушева в своем Telegram-канале опубликовала фото обломков сбитого 26 августа системами ПВО дрона. По ее словам, средства ПВО уничтожили БПЛА в районе трех часов ночи. Минобороны РФ данный пост не комментировало.

«Сегодня в районе трех часов ночи средствами ПВО был выявлен и уничтожен БПЛА самолётного типа в районе деревни Покровское городского округа Истра. Беспилотник двигался в сторону Москвы вдоль трассы М9 (Новорижское шоссе). По первичным предварительным данным, разрушений нет», — написала Витушева.

Она также призвала жителей региона нигде не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО.

В США рассказали, атакуют ли Россию ВСУ на американской технике

Чиновники в Вашингтоне заявили, что трансграничные атаки Украины на Россию осуществляются без применения военной техники США, сообщает New York Times. При этом издание не уточнило, о каких именно ударах идет речь.

«Американские чиновники заявили, что трансграничные удары не наносятся с использованием американской техники», — подчеркивается в публикации.

Американские должностные лица, пожелавшие остаться неизвестными, также объяснили атаки дронов с Украины по территории России. По их мнению, таким образом Киев старается укрепить моральный дух украинцев на фоне «медленного» контрнаступления.

ВСУ начали контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях 4 июня. В бой были брошены бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. В конце июля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска не смогли добиться положительных для себя результатов, а западные кураторы «явно разочарованы» ходом наступательной операции.