Московские аэропорты возобновили работу Московские аэропорты возобновили работу после введения плана «Ковер»

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево возобновили работу после ввода ограничений на полеты, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Задержки рейсов начались примерно с 01:00 26 августа.

Аэропорт Внуково возобновил свою работу — осуществляются вылеты и прилеты, — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что из воздушной гавани вылетели два самолета в Даламан и Анталью. О начале работы Шереметьево и Домодедово стало известно около 04:00, во Внуково полеты возобновились на полчаса позднее.

Ранее сообщалось, что на всех трех площадках был введен план «Ковер». Подобный режим подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Его объявляют при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО в Истринском районе Подмосковья сбили беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к столице. По имеющимся данным, никто не пострадал, разрушения не зафиксированы, на месте происшествия работают экстренные службы.

Еще через некоторое время в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ночь на 26 августа пресекли попытку террористической атаки беспилотника на Москву и Подмосковье. В ведомстве уточнили, что средствам ПВО удалось сбить беспилотный аппарат самолетного типа, предназначавшийся для удара по объектам на территории столичного региона.