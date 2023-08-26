В США заверили, что Киев не применял американскую технику при атаках на РФ NYT: Украина не использовала технику США при ударах по России

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чиновники в Вашингтоне заявили, что трансграничные атаки Украины на Россию осуществляются без применения военной техники США, сообщает New York Times. При этом издание не уточнило, о каких именно ударах идет речь.

Американские чиновники заявили, что трансграничные удары не наносятся с использованием американской техники, — подчеркивается в публикации.

Американские должностные лица, пожелавшие остаться неизвестными, также объяснили атаки дронов с Украины по территории России. По их мнению, таким образом Киев старается укрепить моральный дух украинцев на фоне «медленного» контрнаступления.

ВСУ начали контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях 4 июня. В бой были брошены бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. В конце июля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска не смогли добиться положительных для себя результатов, а западные кураторы «явно разочарованы» ходом наступательной операции.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские военные в ночь на 26 августа пресекли попытку террористической атаки беспилотника на Москву и Подмосковье. Средствам ПВО удалось сбить беспилотный аппарат самолетного типа, предназначавшийся для удара по объектам на территории столичного региона. Он уничтожен над Истринским районом Московской области.