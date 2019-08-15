Трёхлетний мальчик, которого нашли волонтёры после нескольких дней пребывания в тайге, находится под наблюдением медиков.
У ребёнка была крайняя степень обезвоживания, поэтому сразу же была начата инфузионная терапия. Состояние мальчика удалось стабилизировать, сейчас оно ближе к удовлетворительному.
Ребёнка осматривают специалисты отделения анестезиологии и реанимации в Большереченской центральной районной больнице. Позднее к работе с ним подключится психолог, сообщает портал
Мальчик пропал 13 августа. Как ранее писал News.ru, родители оставили его в машине и ушли собирать ягоды. Когда они вернулись, то сына на месте не обнаружили.