https://static.news.ru/photo/04bcabb6-bf73-11e9-82b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Трёхлетний мальчик, которого нашли волонтёры после нескольких дней пребывания в тайге, находится под наблюдением медиков.

У ребёнка была крайняя степень обезвоживания, поэтому сразу же была начата инфузионная терапия. Состояние мальчика удалось стабилизировать, сейчас оно ближе к удовлетворительному.

Ребёнка осматривают специалисты отделения анестезиологии и реанимации в Большереченской центральной районной больнице. Позднее к работе с ним подключится психолог, сообщает портал ngs55.ru .

Мальчик пропал 13 августа. Как ранее писал News.ru, родители оставили его в машине и ушли собирать ягоды. Когда они вернулись, то сына на месте не обнаружили.