Чиков: на военврача завели уголовное дело из-за отказа участвовать в СВО

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Военнослужащий устанавливает палатку мобильного полевого госпиталя

Адвокат Павел Чиков в Telegram-канале сообщил, что СКР возбудил уголовное дело в отношении военного врача Дениса Васильева, который отказался участвовать в спецоперации на Украине. По его словам, фигуранту грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Юрист пояснил, что Васильев окончил в 2022 году военно-медицинскую академию в звании лейтенанта медслужбы, получив специальность «врач общей практики», и с лета проходил службу в одной из воинских частей Северного флота. Сразу после распределения он подал рапорт на увольнение, однако уйти в запас не успел в связи с объявлением частичной мобилизации.

Как передает Чиков, руководство медслужбы Северного флота предложило Васильеву перевестись на Землю Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. Он согласился, но до приказа о его переводе в часть пришел другой — об убытии в зону боевых действий. Лейтенант исполнять его отказался по личным убеждениям.

В связи с этим 20 января 2023 года в военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону в отношении офицера возбудили уголовное дело по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (невыполнение приказа в период мобилизации), которая предусматривает лишение свободы на срок до 3-х лет, — написал юрист.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области военнослужащего-контрактника осудили за самоволку и уклонение от частичной мобилизации. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима.