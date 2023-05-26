На РИФе обсудили, как устроена Метавселенная

Фото: Никита Новак / NEWS.ru

Моушн-дизайнер NEWS.ru Никита Новак выступил в секции «Метавселенная без границ» в рамках Российского интернет форума, где обсудили, как построить свою площадку и сколько это стоит. Объем рынка Метавселенной к 2030 году, по оценкам экспертов, составит $1,5 трлн и превысит объем рынка криптовалют в 300 раз.

Очевидно, что Метавселенная становится все более обсуждаемой темой в мире бизнеса. По состоянию на 2021 год ее глобальная стоимость составляла $58,5 млрд. С тех пор было предсказано, что к 2030 году показатель увеличится до впечатляющих $1,5 трлн, исходя из среднегодового показателя в 43,7% в период с 2021 по 2030 год. Это означает, что к 2030 году предполагаемый размер глобального рынка Метавселенной будет более чем в 300 раз выше прогнозов для глобального рынка криптовалют ($4,94 млрд), — сказал моушн-дизайнер NEWS.ru Никита Новак.

По его словам, Метавселенная предоставляет художникам, креативщикам, галеристам и музыкантам возможность создавать сообщества, налаживать отношения и демонстрировать свои творения новым и захватывающим способом, совершенно не ограниченным местоположением или физическим присутствием.

Крупнейший интернет-форум России РИФ-2023 стартовал 24 мая. Ключевыми темами в этом году стали технологии будущего и поддержка IT-отрасли. В день открытия на пленарном заседании РИФ выступили ведущие представители отрасли, среди которых руководители АНО «Цифровая экономика», «Яндекс», ЦИАН, Mediascope, Ozon, «Студии Артемия Лебедева» и других компаний. Спикеры уделили особое внимание востребованности кадров, влиянию релокации и возможностям обучения школьников.