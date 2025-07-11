На омлеты больше не тянет: сырный сабурани по-грузински — лучший завтрак

Этот хрустящий пирог с тягучей сырной начинкой — настоящая грузинская классика, которая покорит вас с первого укуса. Идеально подходит для завтрака, перекуса или даже легкого ужина. Простое тесто и волшебное сочетание сыров создают неповторимый вкус, который запомнится надолго.
Ингредиенты:
- мука — 300 г;
- кефир — 200 мл;
- сода — 0,5 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- сулугуни — 200 г;
- имеретинский сыр — 150 г;
- брынза — 100 г;
- сливочное масло — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- желток — для смазывания.
Приготовление:
- Смешать муку, кефир, соду и соль, замесить тесто.
- Оставить на 30 минут под полотенцем.
- Сыры натереть, добавить масло и яйцо, перемешать.
- Тесто раскатать в круг, выложить начинку.
- Завернуть конвертом, защипнуть края.
- Смазать желтком, выпекать при 200 °C 25–30 минут.
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