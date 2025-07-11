Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 05:57

На омлеты больше не тянет: сырный сабурани по-грузински — лучший завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот хрустящий пирог с тягучей сырной начинкой — настоящая грузинская классика, которая покорит вас с первого укуса. Идеально подходит для завтрака, перекуса или даже легкого ужина. Простое тесто и волшебное сочетание сыров создают неповторимый вкус, который запомнится надолго.

Ингредиенты:

  • мука — 300 г;
  • кефир — 200 мл;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • сулугуни — 200 г;
  • имеретинский сыр — 150 г;
  • брынза — 100 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • желток — для смазывания.

Приготовление:

  1. Смешать муку, кефир, соду и соль, замесить тесто.
  2. Оставить на 30 минут под полотенцем.
  3. Сыры натереть, добавить масло и яйцо, перемешать.
  4. Тесто раскатать в круг, выложить начинку.
  5. Завернуть конвертом, защипнуть края.
  6. Смазать желтком, выпекать при 200 °C 25–30 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
завтраки
пироги
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Группу дронов ВСУ сбили над Смоленской областью
Москалькова рассказала, сколько курян все еще числятся пропавшими без вести
Врач раскрыл, как спасти грудных детей от перегрева в жару
Успехи ВС РФ омрачили настроение политиков Запада на саммите по Украине
Какие анализы сдавать при подозрении на инфаркт и для проверки тромбов
Беспилотники-шпионы привели в ужас ВСУ: успехи ВС РФ к утру 11 июля
Стало известно, что США ожидают от России по Украине
Стало известно о жертвах удара ВСУ по Липецкой области
Рулет «Биглаваш» — идеальная закуска за полчаса. Хоть к борщу, хоть к пиву
Биолог раскрыла, как спасти хлеб от образования плесени
Посол Ирана запросил помощь у России в восстановлении страны
Подполковник обратился к Трампу из-за конфликта на Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 июля
Стало известно, есть ли у Трампа рычаги давления на Путина и Россию
Названы продукты, которыми легче всего отравиться в жару
Mash сообщил об атаке дронов ВСУ на Тульскую область
В Москву прилетят полчища комаров и мошкары: чем опасны, как спастись?
Гладков рассказал о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область
Трамп анонсировал важное заявление по России
Юрист объяснил, как противостоять патентному троллингу
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.