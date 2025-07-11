На омлеты больше не тянет: сырный сабурани по-грузински — лучший завтрак

На омлеты больше не тянет: сырный сабурани по-грузински — лучший завтрак

Этот хрустящий пирог с тягучей сырной начинкой — настоящая грузинская классика, которая покорит вас с первого укуса. Идеально подходит для завтрака, перекуса или даже легкого ужина. Простое тесто и волшебное сочетание сыров создают неповторимый вкус, который запомнится надолго.

Ингредиенты:

мука — 300 г;

кефир — 200 мл;

сода — 0,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

сулугуни — 200 г;

имеретинский сыр — 150 г;

брынза — 100 г;

сливочное масло — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

желток — для смазывания.

Приготовление:

Смешать муку, кефир, соду и соль, замесить тесто. Оставить на 30 минут под полотенцем. Сыры натереть, добавить масло и яйцо, перемешать. Тесто раскатать в круг, выложить начинку. Завернуть конвертом, защипнуть края. Смазать желтком, выпекать при 200 °C 25–30 минут.

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