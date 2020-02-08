В Республике Алтай госпитализированы 23 учащихся школы-интерната им. Г. К. Жукова с подозрением на аденовирус.
23 учащихся <...> находятся сейчас в инфекционном отделении республиканской больницы <...>. Причиной стало плохое самочувствие детей после поездки на отдых на турбазу, — цитирует ТАСС главу региона Олега Хорохордина.
Он добавил, что в школе-интернате провели дезинфекцию, создана комиссия для выяснения обстоятельств случившегося.
Отмечается, что врачи подозревают, что дети заразились аденовирусом. Это инфекционное заболевание, которое относится к группе острых респираторных вирусных инфекций.
Ранее NEWS.ru писал, что в России начался сезонный подъём заболеваемости гриппом. По данным Роспотребнадзора, в двух субъектах РФ пока незначительное превышение эпидпорога. Однако удельный вес вируса гриппа увеличивается каждую неделю.