https://static.news.ru/photo/8e572888-4b4b-11ea-94be-fa163e074e61_660.jpg Фото: altai-republic.ru

В Республике Алтай госпитализированы 23 учащихся школы-интерната им. Г. К. Жукова с подозрением на аденовирус.

23 учащихся <...> находятся сейчас в инфекционном отделении республиканской больницы <...>. Причиной стало плохое самочувствие детей после поездки на отдых на турбазу, — цитирует ТАСС главу региона Олега Хорохордина.

Он добавил, что в школе-интернате провели дезинфекцию, создана комиссия для выяснения обстоятельств случившегося.

Отмечается, что врачи подозревают, что дети заразились аденовирусом. Это инфекционное заболевание, которое относится к группе острых респираторных вирусных инфекций.

Ранее NEWS.ru писал, что в России начался сезонный подъём заболеваемости гриппом. По данным Роспотребнадзора, в двух субъектах РФ пока незначительное превышение эпидпорога. Однако удельный вес вируса гриппа увеличивается каждую неделю.