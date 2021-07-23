Мясников сравнил противников вакцинации с геями

Главный врач московской больницы № 71 и теледоктор Александр Мясников вновь высказался о необходимости вакцинации от коронавируса и сравнил её противников с геями. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Врач напомнил, что прививаться или нет, каждый решает сам. Он добавил, что всегда есть выбор и даже с предприятий, где требуют вакцинироваться, можно уйти, если вакцинация принципиально не подходит. При этом доктор призвал антипрививочников не склонять других людей к своей позиции.

Но прими личное решение и не склоняй к нему других. Это как гомосексуальные отношения: твоё личное дело, но вот гей-пропаганда у нас запрещена, уж извините за такую ассоциацию! Да, тут нет паритета, — написал Мясников.

Он подчеркнул, что медики и государство должны рассказывать о преимуществах вакцинации, при этом контрпропаганда опасна, она влечёт за собой потерю жизни и здоровья для других людей.

80% тех, кто отказывается от прививок, делают это под давлением антивакцинаторов на фоне довольно бледной и неумелой сан-просвет работы, — отметил доктор.

Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что для привитых от коронавируса россиян опасен штамм «гамма». Вакцинация спасёт человека только от тяжёлого течения болезни. По её словам, только по этой причине «никто никогда не отрицал, что на 100% защищены все вакцинированные».