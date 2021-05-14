Мясников поддержал Малышеву в скандале с масками

https://static.news.ru/photo/0dfdbdf4-b644-11eb-8b0a-96000091f725_660.jpg Фото: drmyasnikov/vk.com

Телеведущий Александр Мясников прокомментировал слова коллеги Елены Малышевой о том, что маски не защищают от вирусов. Он решил поддержать сторону ведущей программы «Жить здорово!» несмотря на то, что её заявление вызвало скандал в обществе. Об этом эксперт рассказал в разговоре с URA.RU.

С точки зрения медицины я согласен с Малышевой, маски мало что дают. Все исследования показывают, что это достаточно низкая эффективность, — отметил врач.

Специалист обратил внимание на то, что в Европе действует жесточайший масочный режим, однако это не остановило коронавирус. Болезнь продолжает распространяться с ужасающей быстротой. По его словам, только вакцинация остановит этот процесс.

Накануне Малышева в Instagram опубликовала видео из своей поездки в Калугу. Подписчики обратили внимание, что на кадрах все без масок. Ведущая ответила, что маски ни от чего не защищают. По её словам, это «везде опубликовано».

В свою очередь депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко осудил Малышеву за отказ от масок. Он отметил, что нет средства, которое даёт стопроцентную защиту.