Мясников объяснил наличие тараканов в его больнице
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
12:25, 10 августа 2021
Александр МясниковФото: drmyasnikov/vk.com
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Тараканы в московской больнице № 71 появились из-за ремонта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал главврач больницы Александр Мясников.
Что касается тараканов, которых обнаружили пациенты, то всё дело в стройке. Сломали два старых корпуса, чтобы возвести новый, и они могли заползти к нам из старых зданий. Это ж такие бестии, — объяснил Мясников.
Учитывая, что многие больницы сейчас очень старые, то в них присутствует много всяких насекомых и персонал старается с ними бороться, сообщает главврач.
Он уточнил, что у медучреждения есть официальный документ, который подтверждает недавнюю дезинсекцию.
Ранее Мясников призвал не относиться к вакцине как к «эликсиру бессмертия». По его словам, люди с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями имеют повышенную вероятность смерти от коронавируса даже после вакцинации.