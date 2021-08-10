Мясников объяснил наличие тараканов в его больнице

Тараканы в московской больнице № 71 появились из-за ремонта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал главврач больницы Александр Мясников.

Что касается тараканов, которых обнаружили пациенты, то всё дело в стройке. Сломали два старых корпуса, чтобы возвести новый, и они могли заползти к нам из старых зданий. Это ж такие бестии, — объяснил Мясников.

Учитывая, что многие больницы сейчас очень старые, то в них присутствует много всяких насекомых и персонал старается с ними бороться, сообщает главврач.

Он уточнил, что у медучреждения есть официальный документ, который подтверждает недавнюю дезинсекцию.

Ранее Мясников призвал не относиться к вакцине как к «эликсиру бессмертия». По его словам, люди с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями имеют повышенную вероятность смерти от коронавируса даже после вакцинации.