Мясников призвал не относиться к вакцине, как к «эликсиру бессмертия»

Люди с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями имеют повышенную вероятность смерти от коронавируса, даже после вакцинации. Об этом NEWS.ru заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Человек смертен и вакцина, даже при двухкомпонентном введении, не является эликсиром бессмертия. Мы все когда-то умрём. Вакциной можно многократно повысить шансы тяжелобольного или пожилого человека, но не сделать его вечным, — сказал Мясников.

Ранее глава комитета по здравоохранению Петербурга заявил, что в городе были зафиксировали случаи, когда пациенты, прошедшие полный курс вакцинации, умирали от коронавируса. Умершие страдали тяжёлыми сопутствующими патологиями, такими как сердечно-сосудистые заболевания и рак.

По словам доктора медицинских наук Василия Власова, подобное не должно быть причиной не делать прививку, так как вероятность умереть у вакцинированных всё равно намного ниже. К тому же, если пациент заразился после вакцинации, его болезнь, чаще всего, протекает в более лёгкой форме.